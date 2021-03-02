» » » 2 марта вход во все объекты культурного наследия и музеи Самаркандской области будет бесплатным
﻿
  • 2 март 2021 12:01
  • 72

2 марта вход во все объекты культурного наследия и музеи Самаркандской области будет бесплатным

Сегодня,2 марта, в связи с началом туристического сезона в Самаркандской области состоялось культурно-развлекательное мероприятие под девизом «Самарканд - туристический центр».

 

2 марта вход во все объекты культурного наследия и музеи Самаркандской области будет бесплатным

 2 марта вход во все объекты культурного наследия и музеи Самаркандской области будет бесплатным

 

Мероприятия, направленные на развитие внутреннего туризма в нашей стране, развернулись на площади Самаркандского областного театра музыкальной драмы. В ходе праздника в честь открытия туристического сезона области было объявлено, что местные жители сегодня могут ознакомиться с архитектурными памятниками, а также посетить музеи Самарканда бесплатно.

 

2 марта вход во все объекты культурного наследия и музеи Самаркандской области будет бесплатным

 2 марта вход во все объекты культурного наследия и музеи Самаркандской области будет бесплатным

 

Более подробности смотрите далее в репортаже.


Похожие статьи:
﻿
Самаркандская область открывает туристический сезон

Самаркандская область открывает туристический сезон

Новости Самарканда
﻿
НОЯБРЬ- «МЕСЯЦ ТУРИЗМА ДЛЯ ПОЖИЛЫХ ЛЮДЕЙ»

НОЯБРЬ- «МЕСЯЦ ТУРИЗМА ДЛЯ ПОЖИЛЫХ ЛЮДЕЙ»

Новости Самарканда
﻿
Утверждены мероприятия, которые пройдут 18 октября - День города Самарканда

Утверждены мероприятия, которые пройдут 18 октября - День города Самарканда

Новости Самарканда
﻿
Хокимият Самаркандской области передал театрам автобусы марки

Хокимият Самаркандской области передал театрам автобусы марки "ISUZU"

Новости Самарканда
﻿
Рассмотрено исполнение Закона

Рассмотрено исполнение Закона "О туризме" в Самаркандской области

Новости Самарканда / Туризм
Комментариев: 0
Добавить комментарий
Яндекс.Метрика