 2 марта вход во все объекты культурного наследия и музеи Самаркандской области будет бесплатным

Сегодня,2 марта, в связи с началом туристического сезона в Самаркандской области состоялось культурно-развлекательное мероприятие под девизом «Самарканд - туристический центр».

Мероприятия, направленные на развитие внутреннего туризма в нашей стране, развернулись на площади Самаркандского областного театра музыкальной драмы. В ходе праздника в честь открытия туристического сезона области было объявлено, что местные жители сегодня могут ознакомиться с архитектурными памятниками, а также посетить музеи Самарканда бесплатно.

Более подробности смотрите далее в репортаже.