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  • 1 март 2021 16:46
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В Самарканде председатель махалли незаконно вырубил деревья на многомиллионную сумму

В Самарканде председатель махалли незаконно вырубил деревья на многомиллионную суммуВ Самарканде председатель Махаллинского схода граждан незаконно вырубил деревья, нанеся ущерб растительному миру на 129 миллиона сумов. Об этом сообщает Repost со ссылкой на Daryo.

 

Выяснилось, что председатель махалли «Бузи» Самаркандского района нанес ущерб растительному миру на 128 миллионов 745 тысяч сумов из-за срубленных деревьев на кладбище «Шиша».

 

Сообщается, что инспекция по экологии и охране окружающей среды Самаркандской области провела расследование по факту вырубки деревьев на кладбище «Шиша», результаты которого были переданы в районную прокуратуру.

 

«За незаконную вырубку деревьев и кустарников, не входящих в лесной фонд, должностным лицам налагается пятикратный штраф на общую сумму 25 миллионов 749 тысяч сумов, то есть 128 миллионов 745 тысяч сумов» - сказано в сообщении.


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