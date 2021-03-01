Начато строительство магистральной водопроводной сети по улице Зеравшанской

Сегодня представители областной и городской администраций посетили данную территорию. Говорилось о том, что будущиестроительные работы не должны препятствовать движению транспортных средств и доставлять неудобства. Был внесен ряд предложений и замечаний.

Сеть пройдет от улицы Зеравшанской до улицы Усто Умара Джуракулова. Ее протяженность составит 2,2 км. При прокладке водопровода будут использованы трубы диаметром 1000 мм, а строительные работы - выполняться обществом с ограниченной ответственностью "Махсус сув қурилиш”.

Пресс-служба хокимията Самаркандской области