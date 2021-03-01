Учитель из Самаркандской области стал победителем конкурса «Миллион узбекских программистов»

По данным информационной службы администрации Нарпайского района, учитель информатики школы №35 Дониёр Джуракулов, вошедший в сотню лучших программистов, успешно принял участие в конкурсе и выиграл денежный приз в размере 4,46 миллиона сумов.

Конкурс «One Million Uzbek Coders» («Один миллион программистов») направлен на выявление и признание профессиональных достижений педагогов в рамках проекта, а также мотивация их к активному использованию инновационных технологий в образовательном процессе.

Программа была реализована Министерством по развитию информационных технологий и коммуникаций Республики Узбекистан, а также IT-Park совместно с Министерством народного образования.