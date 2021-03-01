 В Нарпайском районе отпраздновали день рождения поэтессы Зульфии

Мероприятия, приуроченные к 106-й годовщине со дня рождения известной поэтессы, сегодня, 1 марта, проходят по всей стране. В Нарпайском районе в честь этого события прошел литературный вечер, собравший любителей творчества Зульфии, общественность и представителей учебных заведений в одном месте.

Глава районной администрации, выступая с речью во время праздника в общеобразовательной школе №53, подчеркнул безгранично богатое литературное наследие узбекской поэтессы. По словам руководителя, ее книги заняли достойное место в сокровищнице не только узбекской, но и мировой литературы. Зульфия пользуется всенародной любовью не только благодаря своему творчеству, но и как пример верности и преданности узбекской женщины.

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На мероприятии школьники зачитали стихи из произведений Зульфии, наиболее активные из них получили подарки от хокима района.