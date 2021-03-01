Самаркандская область открывает туристический сезон

По инициативе областного Департамента по развитию туризма 2 марта планируется организовать в Самаркандской области культурно-развлекательные мероприятия, направленные на развитие внутреннего туризма в нашей стране.

По информации Государственного комитета по развитию туризма республики, в рамках мероприятия на площади перед Самаркандским областным музыкально-драматическим театром будут организованы театральные представления и концертные программы. Также вход во все объекты культурного наследия, музеи области в этот день будет бесплатным. В рамках мероприятия также пройдет Выставка ремесленников.

Организаторы уточняют, что на мероприятиях будут организованы викторины и конкурсы среди посетителей в сотрудничестве с туристическими организациями региона. Победителям будут вручены памятные подарки и путевки на 2 человека по Узбекистану.