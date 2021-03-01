» » » Прокуратура Самарканда выявила растрату кредитных средств на 105,6 млн. сумов
﻿
  • 1 март 2021 11:52
  • 58

Прокуратура Самарканда выявила растрату кредитных средств на 105,6 млн. сумов

В Джамбайском районе Самаркандской области выявлен случай по хищению крупной суммы из госбюджета. Руководитель ООО "Н." Т.Е. растратил кредит в размере 105,6 млн. сумов, выделенный банковским учреждением на строительство теплицы в рамках программы «Каждая семья - предприниматель».

 

Прокуратура Самарканда выявила растрату кредитных средств на 105,6 млн. сумов

 

В ходе предварительного следствия Джамбайским районным отделением Департамента при Генеральной прокуратуре возбуждено уголовное дело по статье 167 УК РУз (хищение путем присвоения или растраты).

 

Расследование по данному факту продолжается.

 


Похожие статьи:
﻿
В Самарканде разоблачили нечестного начальника ТЧСЖ

В Самарканде разоблачили нечестного начальника ТЧСЖ

Новости Самарканда
﻿
При строительстве спортзала самаркандской школы выявили хищения на многомиллионную сумму

При строительстве спортзала самаркандской школы выявили хищения на многомиллионную сумму

Новости Самарканда
﻿
Хищения выявлены в Самаркандской областной инфекционной больнице

Хищения выявлены в Самаркандской областной инфекционной больнице

Новости Самарканда / ТОП
﻿
В Самаркандской области выявлено 165 случаев присвоения средств на общую сумму в размере 168,6 млн сумов

В Самаркандской области выявлено 165 случаев присвоения средств на общую сумму в размере 168,6 млн сумов

Новости Самарканда
﻿
Должностные лица отдела народного образования расхитили 160 млн сумов, выделенные на ремонт школ

Должностные лица отдела народного образования расхитили 160 млн сумов, выделенные на ремонт школ

Новости Самарканда / ТОП
Комментариев: 0
Добавить комментарий
Яндекс.Метрика