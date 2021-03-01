Прокуратура Самарканда выявила растрату кредитных средств на 105,6 млн. сумов

В Джамбайском районе Самаркандской области выявлен случай по хищению крупной суммы из госбюджета. Руководитель ООО "Н." Т.Е. растратил кредит в размере 105,6 млн. сумов, выделенный банковским учреждением на строительство теплицы в рамках программы «Каждая семья - предприниматель».

В ходе предварительного следствия Джамбайским районным отделением Департамента при Генеральной прокуратуре возбуждено уголовное дело по статье 167 УК РУз (хищение путем присвоения или растраты).

Расследование по данному факту продолжается.