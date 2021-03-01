В Самарканде водитель «Спарка» насмерть сбил пешехода

В Самаркандской области водитель, превысив скорость, сбил переходящего в неположенном месте пешехода. Женщина скончалась на месте. Об этом сообщает ГУБДД МВД Узбекистана.

«ДТП произошло 26 февраля текущего года примерно в 17:30 на 66-ом километре автодороги М39. Причиной аварии стало нарушение правил дорожного движения. Женщина переходила дорогу в неположенном месте. Водитель, двигавшийся на высокой скорости, не успел остановиться»,-отметили в ГУБДД.

От полученных травм пешеход скончался на месте. Следственным управлением УКД ОВД Ургутского района ведется расследование.