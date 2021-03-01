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  • 1 март 2021 8:24
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В Самарканде водитель «Спарка» насмерть сбил пешехода

В Самаркандской области водитель, превысив скорость, сбил переходящего в неположенном месте пешехода. Женщина скончалась на месте. Об этом сообщает ГУБДД МВД Узбекистана.

 

В Самарканде водитель «Спарка» насмерть сбил пешехода

 

 

«ДТП произошло 26 февраля текущего года примерно в 17:30 на 66-ом километре  автодороги М39. Причиной аварии стало нарушение правил дорожного движения. Женщина переходила дорогу  в неположенном месте. Водитель, двигавшийся на высокой скорости, не успел остановиться»,-отметили в ГУБДД.

 

От полученных травм пешеход скончался на месте. Следственным управлением УКД ОВД Ургутского района ведется расследование.


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