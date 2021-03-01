В Самарканде на глазах у детей избили женщину:она не хотела освобождать арендованный дом

Хозяйка дома собиралась продать его, однако женщина не согласилась покидать дом раньше оговоренного срока.

В Самаркандской области хозяйка дома с группой мужчин избили женщину-медсестру за то, что та не хотела освобождать арендованное здание. Об этом сообщает пресс-служба областного УВД.

По полученнымданным, в Пастдаргомском районе Самаркандской области хозяйка дома Х.Д. 1998 года рождения обратилась к медсестре Б.С. 1983 года рождения с просьбой освободить дом, поскольку в ее планах было продать его. Однако женщина заявила, что заплатила арендную плату до марта и отказалась освободить жилое помещение.

В результате между женщинами произошел конфликт, после чего хозяйка с несколькими мужчинами избили медсестру на глазах у детей. Пострадавшую Б.С. госпитализировали с телесными повреждениями.

После соответствующих проверок дело было направлено в Пастдаргомский районный суд по уголовным делам.