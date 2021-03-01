» » » В Самарканде на глазах у детей избили женщину:она не хотела освобождать арендованный дом
﻿
  • 1 март 2021 8:07
  • 121

В Самарканде на глазах у детей избили женщину:она не хотела освобождать арендованный дом

Хозяйка дома собиралась продать его, однако женщина не согласилась покидать дом раньше оговоренного срока. 

 

В Самарканде на глазах у детей избили женщину:она не хотела освобождать арендованный дом

 

В Самаркандской области хозяйка дома с группой мужчин избили женщину-медсестру за то, что та не хотела освобождать арендованное здание. Об этом сообщает пресс-служба областного УВД.

 

По полученнымданным, в Пастдаргомском районе Самаркандской области хозяйка дома Х.Д. 1998 года рождения обратилась к медсестре Б.С. 1983 года рождения с просьбой освободить дом, поскольку в ее планах было продать его. Однако женщина заявила, что заплатила арендную плату до марта и отказалась освободить жилое помещение.

 

В результате между женщинами произошел конфликт, после чего хозяйка с несколькими мужчинами избили медсестру на глазах у детей. Пострадавшую Б.С. госпитализировали с телесными повреждениями.

 

После соответствующих проверок дело было направлено в Пастдаргомский районный суд по уголовным делам. 


Похожие статьи:
﻿
Ограбила родительский дом

Ограбила родительский дом

Новости Самарканда
﻿
По какой причине в Самарканде избили и выгнали из дома женщину? (Видео)

По какой причине в Самарканде избили и выгнали из дома женщину? (Видео)

Новости Самарканда
﻿
В Самарканде мать четверых детей бросилась с моста на глазах у ребенка

В Самарканде мать четверых детей бросилась с моста на глазах у ребенка

Новости Самарканда
﻿
Уроженка Самарканда хотела продать своего ребенка за $8 тыс.

Уроженка Самарканда хотела продать своего ребенка за $8 тыс.

Новости Самарканда / ТОП
﻿
В Самаркандской области мать попыталась продать своего сына за $2000

В Самаркандской области мать попыталась продать своего сына за $2000

Новости Самарканда / Проишествия / ТОП
Комментариев: 0
Добавить комментарий
Яндекс.Метрика