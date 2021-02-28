Правоохранители задержали мужчину, который поджег кафе в Ташкенте. Им оказался ранее судимый житель Самаркандской области

Правоохранители задержали мужчину, который поджег кафе "Шовотландия" в Ташкенте. Им оказался ранее судимый житель Самаркандской области, сообщает корреспондент Podrobno.uz со ссылкой на данные МВД.

Напомним, что пожар, в результате которого погибли пять человек, по предварительным данным, работавшие в данном заведении и здесь же проживающие, произошел в ночь с 26 на 27 февраля текущего года. Кафе расположено на массиве Кизил-Шарк в Чиланзарском районе. В ГУВД заявили, что это был поджог.

В ходе оперативно-розыскных мероприятий правоохранительным органам удалось задержать подозреваемого. Им оказался житель Тайлакского района Самаркандской области. Ранее его судили по трем статьям Уголовного кодекса за мошенничество, разбой, а также вовлечение несовершеннолетнего в антисоциальное поведение.

"Мужчина 27 февраля в 3.30 ночи приехал к кафе на автомобиле Matiz. Он разлил неизвестную жидкость на стены здания, затем бросил внутрь заведения еще одну емкость с жидкостью и поджег. Он подождал, пока вспыхнет пожар, а затем покинул место преступления", – отметили в МВД.

По данному факту возбуждено уголовное дело по статье 173 (умышленное уничтожение или повреждение имущества) Уголовного кодекса. Расследование по данному факту проводит Ташкентская городская прокуратура.