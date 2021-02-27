Для чего нужны ID-карты газовым баллонам?

В филиале газоснабжения «ХудудгазСамарканд» начата работа по внедрению автоматизированной системы контроля поставок сжиженного газа населению. На каждый газовый баллон наклеивается стикер со специальным штрих-кодом.

Данная система реализуется в три этапа: после наклеивания стикера каждому потребителю выдается идентификационная карта, после его подключают к онлайн-системе «Е-газ», через которую можно вести учет передачи газбаллона потребителю. О порядке выдачи ID-карт и их преимуществах рассказал директор АО «ХудудгазСамарканд» О.Исакулов.

По данным акционерного общества, в Самаркандской области 487 105 потребителей сжиженного газа. Количество тары, которая находится у потребителей, превышает 550 тысяч. Специальные наклейки со штрих-кодом установлены на 366 088 бытовых газовых баллонах. Процесс установки стикеров продлится до конца второго квартала.

Хотя тема пресс-конференции была посвящена сжиженному газу, журналистов волновал также вопрос природного газа, в частности, установки «умных» счетчиков. Как отметил О.Исакулов, услуги газовиков по замене старых счетчиков на новые образцы абсолютно бесплатные. До конца июля текущего года по всей области планируется установить 192 487 счетчиков.

Зарина Хакбердиева