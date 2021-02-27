Рассмотрен вопрос демонтажа самовольных «лежачих полицейских»

В Самаркандской области под руководством Эркинжона Турдимова состоялась 24-я сессия областного Кенгаша народных депутатов. Были заслушаны отчеты руководителей областного УВД, газового предприятия и регионального управления Антимонопольного комитета. Начальник управления внутренних дел региона Шавкат Рахмонов проинформировал о проделанной в 2020 году работе по предупреждению преступности и профилактике правонарушений.





Исходя из криминогенной ситуации, махалли Самаркандской области разделены на три категории. Так, в «красную» территорию в связи с ростом преступности и правонарушений вошли 254 махалли, более стабильная картина наблюдается в 173 МСГ, которые считаются «желтыми», а остальные 673 получили статус «зеленой» зоны.





На сессии была подвергнута критике деятельность работников Следственного управления. Ш.Рахмонов не стал отрицать тот факт, что в делопроизводстве не уделяется должного внимания вопросам обеспечения качества предварительного следствия. Как сообщил начальник УВД, только в прошлом году суды переквалифицировали действия 482 обвиняемых, или 13,1 процента всех уголовных дел. Чтобы резко сократить количество таких случаев, ответственным лицам поручено пересмотреть систему обучения следователей и организовать ее на основе новых подходов.





В ходе заседания также рассматривался вопрос установки «лежачих полицейских». Депутаты, озвучивая поступившие к ним обращения самаркандцев, отметили, что искусственные неровности на дорогах можно увидеть не только на внутренних улицах, но и центральных. В последнее время народ все чаще самовольно начал устанавливать «лежачих полицейских», которые препятствуют движению транспортных средств, а в некоторых случаях неровности приводят к дорожно-транспортным происшествиям. Определено, что будет создана специальная рабочая группа для установки «лежачих полицейских» на дорогах в соответствии с действующим порядком.

Народным избранником Нарзикулом Халиковым был поднят вопрос распространения на местах рекламы синтетических наркотиков. Несколько дней назад наклейки с различными надписями были развешаны возле общеобразовательной школы №51 г. Самарканда. По словам депутата, своевременное принятие мер может предотвратить ряд серьезных последствий. По данному вопросу были приняты конкретные меры.





По второму вопросу, стоящему в повестке дня 24-ой сессии, отчитался директор филиала газоснабжения «Худудгаз Самарканд» Олим Исакулов. Он отрапортовал о процессе установки в домохозяйствах «умных» счетчиков газа. Проект по внедрению автоматизированной системы управления учёта газа, по словам руководителя, планируется полностью реализовать до конца июля текущего года. Таким образом, по всей области будет установлено 192 487 счетчиков. Сейчас по вилояту установлено 29 тысяч приборов.

Для ускорения рабочего процесса задействована 171 бригада, кроме того, со стороны газового филиала заключаются договора с фирмами по оказанию помощи в сварочных работах. О.Исакулов неоднократно подчеркнул, что установка новых счетчиков для физических лиц осуществляется бесплатно. При этом не отрицал, что были случаи вымогательства у потребителей денег за установку. Так, например, в махалле «Кафтархона» у хозяина дома потребовали 150 тысяч сумов. Защищая интересы народа, о подобных случаях жаловались и присутствующие на собрании депутаты.

Работу сессии подытожил руководитель областного Антимонопольного управления А. Беккулов. Меры по предотвращению нарушений антимонопольного законодательства, принимаемые ведомством, со стороны администрации области признаны не удовлетворительными. В связи с этим поручено усилить на местах антимонопольный контроль.

Зарина Хакбердиева