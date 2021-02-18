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  • 27 февраль 2021 8:30
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Школам Ургута и Пахтачи переданы 26 комплектов компьютеров

По данным информационной службы Бюро принудительного исполнения, на балансе областного и районных отделений БПИ было 219 лишних компьютерных комплектов.

 

Школам Ургута и Пахтачи переданы 26 комплектов компьютеров

 

 

Отмечается, что 147 из этих компьютерных комплектов были переданы в областную прокуратуру и 8 - в военную прокуратуру Самарканда. В связи с этим 26 избыточных компьютерных комплектов были переданы в дар средним школам.

 

В частности по 13 компьютеров получили общеобразовательная школа № 48 Пахтачийского района и школа № 125 Ургутского района, расположенные во 2-м секторе области. Всего передано 26 наборов компьютеров.


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