Школам Ургута и Пахтачи переданы 26 комплектов компьютеров

По данным информационной службы Бюро принудительного исполнения, на балансе областного и районных отделений БПИ было 219 лишних компьютерных комплектов.

Отмечается, что 147 из этих компьютерных комплектов были переданы в областную прокуратуру и 8 - в военную прокуратуру Самарканда. В связи с этим 26 избыточных компьютерных комплектов были переданы в дар средним школам.

В частности по 13 компьютеров получили общеобразовательная школа № 48 Пахтачийского района и школа № 125 Ургутского района, расположенные во 2-м секторе области. Всего передано 26 наборов компьютеров.