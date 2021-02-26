Учителя Самарканда: электронный дневник есть, а интернета нет!

В текущем году в 104 школах Самаркандской области внедрили цифровую образовательную платформу Kundalik.Расписание уроков, учет посещаемости и успеваемости учащихся, поурочные планы учителей в этих учебных заведениях уже фиксируются в электронных журналах и дневниках. Трансформации от бумажного документа к электронному пока нет. Одновременно учителя работают и с классными журналами в бумажной форме.

Переход на электронный документооборот в школах поначалу оказался для учителей трудным процессом: приходится дублировать оценки и домашнее задание в старых журналах. Но и это решаемо. Вопрос в другом. Электронный журнал есть, а доступности интернета - нет. Многие учителя жалуются, что им приходится тратить свои мобильные трафики на то, чтобы занести все данные о прошедшем уроке.

По данным областного управления народного образования, из 1255 общеобразовательных школ в регионе 580 подключены к Интернету. Высокоскоростной доступ к сети в перспективе провести и в остальных учебных заведениях. Тема настройки и подключения беспроводного интернета, точки WiFi в школах была одной из актуальных в ходе пресс-конференции ОблОНО. Журналистов информировала начальник управления Зебинисо Шодиева.

-В последние годы в нашей стране проведены масштабные реформы по всестороннему развитию сферы народного образования,-говорит руководитель. -Эти реформы важны, так как служат повышению потенциала кадров на местах, материальному и моральному стимулированию учителей, их методической поддержке, укреплению материально-технической базы наших школ, устранению существующих барьеров в системе. Как и в любой другой сфере в системе народного образования нашей области имеется ряд недостатков и недочетов. Один из них- дефицит кадров. Сегодня по области работает 56 370 учителей, кроме этого, есть потребность еще в 476 педагогах естественных наук, включая специалистов по математике, информатике, физике, химии, биологии, русскому и английскому языкам. Также нам нужны десятки квалифицированных учителей в области музыки и начального образования. В частности, не хватает 180 предметников в Ургутском районе и 131-Пастдаргомском районе.

Вместе с тем в области имеется 104 вакансии директоров школ. По словам З.Шодиевой, объявления о необходимости руководителей учебных заведений размещены на сайте ish.uzedu.uz. Наибольшее количество вакансий в Нурабадском (12) и Пастдаргомском (14) районах. На пресс-конференции говорилось также о разделении школ на «красную», «желтую» и «зеленую» категории. Были перечислены школы, выпускники которых по итогам 2019/2020 учебного года не поступили в высшие учебные заведения страны. Всего по области таких образовательных учреждений- 142.

-В основном это районные школы. Они расположены в Кошрабатском, Пастдаргомском, Ургутском, Пайарыкском и других районах,-рассказывает З.Шодиева. -Из 142 директоров школ 41 получил выговор, трудовые договоры были расторгнуты с 45 руководителями.

Начальником ОблОНО был отмечен еще один немаловажный факт. Самаркандская область среди других областей республики находится на 14-ой строке в рейтинге школ по качеству образования. Это, конечно, не совсем утешительный показатель. На вопрос журналистов о данном положении было отмечено, что в настоящее время в соответствии с действующими правовыми документами ведется работа по повышению квалификации учителей, расширению рядов преподавателей высшей, первой и второй категорий.

По состоянию на 13 февраля 2021 года в процессе аттестации были задействованы 14 903 кадров.

В этом году планируется увеличить количество учителей высшей квалификационной категории с 2,3% до 4%, первой -с 9% до 12%, второй - с 23% до 32%.

Зарина Хакбердиева