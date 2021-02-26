Учителя Самарканда: электронный дневник есть, а интернета нет!

В текущем году в 104 школах Самаркандской области внедрили цифровую образовательную платформу Kundalik.Расписание уроков, учет посещаемости и успеваемости учащихся, поурочные планы учителей в этих учебных заведениях уже фиксируются в электронных журналах и дневниках. Трансформации от бумажного документа к электронному пока нет. Одновременно учителя работают и с классными журналами в бумажной форме.
Переход на электронный документооборот в школах поначалу оказался для учителей трудным процессом: приходится дублировать оценки и домашнее задание в старых журналах. Но и это решаемо. Вопрос в другом. Электронный журнал есть, а доступности интернета - нет. Многие учителя жалуются, что им приходится тратить свои мобильные трафики на то, чтобы занести все данные о прошедшем уроке.
По данным областного управления народного образования, из 1255 общеобразовательных школ в регионе 580 подключены к Интернету. Высокоскоростной доступ к сети в перспективе провести и в остальных учебных заведениях. Тема настройки и подключения беспроводного интернета, точки WiFi в школах была одной из актуальных в ходе пресс-конференции ОблОНО. Журналистов информировала начальник управления Зебинисо Шодиева.
Вместе с тем в области имеется 104 вакансии директоров школ. По словам З.Шодиевой, объявления о необходимости руководителей учебных заведений размещены на сайте ish.uzedu.uz. Наибольшее количество вакансий в Нурабадском (12) и Пастдаргомском (14) районах. На пресс-конференции говорилось также о разделении школ на «красную», «желтую» и «зеленую» категории. Были перечислены школы, выпускники которых по итогам 2019/2020 учебного года не поступили в высшие учебные заведения страны. Всего по области таких образовательных учреждений- 142.
Начальником ОблОНО был отмечен еще один немаловажный факт. Самаркандская область среди других областей республики находится на 14-ой строке в рейтинге школ по качеству образования. Это, конечно, не совсем утешительный показатель. На вопрос журналистов о данном положении было отмечено, что в настоящее время в соответствии с действующими правовыми документами ведется работа по повышению квалификации учителей, расширению рядов преподавателей высшей, первой и второй категорий.
По состоянию на 13 февраля 2021 года в процессе аттестации были задействованы 14 903 кадров.
В этом году планируется увеличить количество учителей высшей квалификационной категории с 2,3% до 4%, первой -с 9% до 12%, второй - с 23% до 32%.
Зарина Хакбердиева