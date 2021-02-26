Франция запустит солнечную электростанцию в Самаркандской области

В Самаркандской области построят гольф-комплекс международного класса стоимостью 800 миллионов долларов

Как Самарканд готовится к саммиту ШОС

В Самарканде в феврале будут вакцинированы 15 тысяч человек

Правоохранители задержали "Федю Самаркандского", который вымогал деньги, обещая выложить компрометирующее видео в ТикТок

Когда самаркандцы начнут получать вакцины от коронавируса?

Задержана женщина, получившая от иностранца $20 тысяч путем шантажа

Зафиксирован ли «британский штамм» в Самарканде?

Из Самарканда до конца 2021 года на работу за рубеж отправятся 11,5 тыс. человек