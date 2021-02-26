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  • 26 февраль 2021 18:14
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Франция запустит солнечную электростанцию в Самаркандской области

Общая площадь объекта составит 353 га. Строительство проекта обойдется Total Eren в 100 миллионов долларов.

 

Франция запустит солнечную электростанцию в Самаркандской области

 

В Нурабатском районе Самаркандской области французская компания Total Eren продолжает строительные работы по возведению новой солнечной фотоэлектрической станции мощностью 100 МВт. Об этом сообщили в посольстве Франции. 

Отмечается, что ввод объекта в эксплуатацию запланирован на четвертый квартал 2021 года.

По данным ведомства, общая площадь солнечной электростанции составит 353 га. Создание проекта обойдется Total Eren в 100 миллионов долларов.


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