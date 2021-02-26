Посол Италии прибыл в Самарканд

В администрации области состоялась встреча с Чрезвычайным и Полномочным Послом Италии в Узбекистане Агостино Пинна.

Стороны обменялись мнениями о ходе масштабных реформ в Узбекистане, текущем состоянии сотрудничества с Италией в политической, экономической, культурно-гуманитарной сферах и перспективах его развития. Признавая достижения нашей страны в социальной и экономической сферах, посол Италии заявил, что итальянская сторона полностью поддерживает реформы.

На встрече также обсуждались внешнеэкономические связи Самаркандской области и Италии. Речь шла о развитии сотрудничества в области машиностроения, информационных технологий, пищевой промышленности и образования. Агостино Пинна (Agostino Pinna) поблагодарил за теплый прием и отметил, что сделает все возможное, чтобы вывести двусторонние отношения на новый уровень.

На сегодняшний день в области действуют 3 совместных предприятия с участием итальянских компаний в Булунгурском, Джамбайском и Пастдаргомском районах. В 2020 году товарооборот между Самаркандской областью и Италией составил 7 миллионов долларов США.