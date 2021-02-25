За двойное убийство в торговом комплексе самаркандец получил 22 года тюрьмы

22 года тюремного заключения получил 42-летний житель Пастдаргомского района М.А. за убийство жены и ее любовника. Приговор был оглашен Самаркандским областным судом по уголовным делам.

Преступника осудили по п. «а» и «ж» ч. 2 ст. 97 УК РУз (умышленное убийство двух и более лиц с особой жестокостью).

Напомним, двойное убийство произошло в торговом комплексе по продаже мобильных телефонов. Мужчина, приревновав свою жену, на глазах у всех нанес ножевые ранения супруге и ее ухажеру, когда те собирались покупать мобильный телефон. Сначала он убил ее спутника, а потом мать троих детей. Пострадавшие скончались от острой кровопотери на месте происшествия.

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