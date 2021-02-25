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  • 25 февраль 2021 9:53
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Муж-мошенник

20 января 2021 года на имя начальника УКД ОВД города Самарканда с заявлением обратилась 45-летняя Дилфуза У. В нем она указала, что 21 августа текущего года ее гражданский муж 43-летний Шерали У. обманным путем приобрел недвижимость. Войдя к ней в доверие, на ее денежные средства мужчина купил квартиру, расположенную на улице Буюк Ипак Йули города Самарканда, на основании льготного кредита, выдаваемого для приобретения жилья молодым семьям.


 

 

Муж-мошенник

 

Шерали У. оформил квартиру на имя своего брата Дилшода У., пообещав своей супруге позже переоформить данное жилье на ее имя, сообщили в Следственном департаменте при МВД Республики Узбекистан.


Таким образом, начиная с 2013 и по декабрь 2017 года мужчина получил от нее сумму в размере 35.000 долларов США, однако, данного ей обещания не выполнил, а после погашения кредита полностью через гражданский суд выписал ее из данной квартиры.


По данному факту Следственным отделом при УКД ОВД города Самарканда было возбуждено уголовное дело по п. «а» ч. 4 ст.168 (мошенничество) Уголовного кодекса Республики Узбекистан.

 

В настоящее время следственные действия продолжаются.



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