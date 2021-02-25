Муж-мошенник

20 января 2021 года на имя начальника УКД ОВД города Самарканда с заявлением обратилась 45-летняя Дилфуза У. В нем она указала, что 21 августа текущего года ее гражданский муж 43-летний Шерали У. обманным путем приобрел недвижимость. Войдя к ней в доверие, на ее денежные средства мужчина купил квартиру, расположенную на улице Буюк Ипак Йули города Самарканда, на основании льготного кредита, выдаваемого для приобретения жилья молодым семьям.





Шерали У. оформил квартиру на имя своего брата Дилшода У., пообещав своей супруге позже переоформить данное жилье на ее имя, сообщили в Следственном департаменте при МВД Республики Узбекистан.





Таким образом, начиная с 2013 и по декабрь 2017 года мужчина получил от нее сумму в размере 35.000 долларов США, однако, данного ей обещания не выполнил, а после погашения кредита полностью через гражданский суд выписал ее из данной квартиры.





По данному факту Следственным отделом при УКД ОВД города Самарканда было возбуждено уголовное дело по п. «а» ч. 4 ст.168 (мошенничество) Уголовного кодекса Республики Узбекистан.

В настоящее время следственные действия продолжаются.



