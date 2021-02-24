В Самаркандской области насчитывается 479 665 потребителей сжиженного газа

Соответствующие организации Министерства энергетики Республики Узбекистан, включая Самаркандский филиал газоснабжения «Худудгаз Самарканд», Министерство махалли и поддержки семьи Республики Узбекистан и местные органы власти разработали «Дорожную карту» по выявлению проблем в свете поставки природного и сжиженного газа, электроэнергии и угля в махаллях.





Изучение проблем в этом направлении в Самаркандской области началось с Нурабадского района. В 39 махаллях региона 24 259 газифицированных домов, из которых 5 680 домохозяйств обеспечены природным газом, а 18 579 - сжиженным. По данным, с начала этого года количество потребителей сжиженного газа в Нурабадском районе увеличилось до 550. Однако по результатам анализа в некоторых районах все еще существует потребность в сжиженном газе.

Рабочая группа побывала в махалле «Сахоба» села Губдин, расположенном в 100 км от центра Нурабадского района. На месте изучены проблемы и приняты меры по их решению. Здесь имеется 76 домохозяйств. Во время беседы с населением выяснилось, что 40 хозяйств в этом районе нуждаются в газовых баллонах со сжиженным газом, однако, по причине отсутствия кадастрового номера в процессе оформления документов, им было отказано в предоставлении необходимого топлива. Несмотря на бумажные недостатки 40 домохозяйств села Губдин были обеспечены бытовыми газовыми баллонами.

Необходимо подчеркнуть, что условия проживания людей в этой окрестности очень трудные и совсем далеки от цивилизации. Здесь нет ни сети Интернет, ни супермаркетов, ни развлекательных центров. Зимой дома топятся дровами, еда готовится на котле во дворе, электрические обогреватели есть не у всех. По словам жителей, от них пользы нет, поскольку напряжение электроэнергии совсем низкое, зачастую сидят без электричества. Но местный народ не жалуется, довольствуется тем, что есть.

Ознакомившись с условиями жизни жителей села, представители госструктур и общественности подчеркнули актуальность реформы главы государства для изучения проблем в сообществе, особенно в отдаленных районах. Работники Министерства энергетики на месте решили проблему Гульсары Умаровой, матери двоих детей. Женщина, потерявшая кормильца, занесена в «железную тетрадь». Пенсионерке установили новую газовую плиту с последующим подсоединением к ней газбаллона со сжиженным газом. В этот же день бесплатные газовые баллоны были розданы 50 малообеспеченным семьям района, а также обеспеченна поставка 1 тонны угля адресатам.

Вместе с оказанием помощи населению под руководством рабочего штаба Минэнерго была проведена повторная проверка газовых плит в 65 квартирах. На спонсорской основе проведено обследование газовой техники в 5 квартирах. Полностью отремонтированы трансформаторные подстанции № 41 в Нурабаде и № 81 в махалле «Шарк Юлдузи», снабжающие электроэнергией всю махаллю, и установлена дополнительная трансформаторная подстанция 160 кВА на одной дополнительной трансформаторной подстанции.

Кроме того, обследование, проведенное в махалле «Шарк Юлдузи» района, выявило снижение давления газа в многоквартирных домах. Таким образом, отделение «Нурободтумангаз» установил в этом районе 1 новую газораспределительный пункт и улучшил подачу природного газа в этом районе за счет строительства дополнительных 110 метров газовых труб D-57 мм. Рабочая группа также проинспектировала строительство солнечной электростанции в селе Тутли Нурабадского района.

Следует отметить, продукция сжиженного газа регулярно поставляется в 827 махаллей Самаркандской области. По состоянию на 1 января 2020 года в Самаркандской области насчитывается 479 665 потребителей сжиженного газа, в том числе 479 339 потребителей в домашних хозяйствах и 326 объектах социальной сферы. Работа по выявлению и устранению проблем с поставками электроэнергии, природного и сжиженного газа и угля в махаллях других регионов продолжается.