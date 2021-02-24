Количество выявленных фирм-обнальщиков выросло до 525. Среди них есть и самаркандские предприятия

Государственный налоговый комитет (ГНК) выявил большой число новых фирм, занимавшихся обналичиванием денежных средств и уходом от налогов, сообщает корреспондент Podrobno.uz со ссылкой на данные комитета.

Ранее ГНК с целью повышения престижа легального бизнеса и поддержки честного предпринимательства объявил список 396 "сомнительных" предприятий, которые воспользовались различными путями уклонения от уплаты налогов.

"По результатам "риск-анализа" список предварительно выявленных 396 "сомнительных" компаний дополнен еще 129, в результате их общее количество достигло 525. У контрагентов "сомнительных" предприятий, добавленных в перечень, проанализирован необоснованный зачет сумм налога на добавленную стоимость (НДС). В персональные кабинеты контрагентов данных "сомнительных" предприятий будут направлены уведомления о корректировке необоснованного зачета сумм налога на добавленную стоимость", – отметили в ГНК.

Накануне Государственный налоговый комитет (ГНК) обнародовал список государственных компаний, а также компаний, где присутствует государственная доля, которые заключали сделки с "обнальными" фирмами. Всего в списке свыше 200 предприятий, компаний и организаций. Лидером по таким сделкам стала компания "Узбекистон хаво йуллари". В список вошли также и государственные предприятия Самарканда- «Samarqand yo'llardan muntazam foydalanish», «Sam ko`priklar foydal», «Kattaqo’rg’on yog’-moy», «Samarkandgeologiya» и другие.