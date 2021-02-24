Как Самарканду стать музеем под открытым небом?

В Самаркандском районе активными темпами идет строительство нового туристического комплекса. Здесь будут расположены восемь современных гостиниц, огромный конференц-зал, рестораны, парки и скверы.

Сейчас ремонтируются дороги, которые должны связать будущий туристический комплекс с Самаркандским международным аэропортом, железнодорожным вокзалом, мемориальным комплексом Имама Бухари, площадью Регистан и другими городскими памятниками, сообщает УзА со ссылкой на заместителя Премьер-министра, председателя Государственного комитета Республики Узбекистан по развитию туризма Азиза Абдухакимова.

Для развития туристического потенциала города Самарканда строятся еще 10 новых гостиниц. Получат развитие дорожно-транспортные сети и коммуникации. Город будет еще более благоустраиваться, расширится его торговая и социальная инфраструктура.

Напомним, что в рамках указа главы государства «О мерах по дальнейшему развитию внутреннего и паломнического туризма в Республике Узбекистан» намечены задачи по продлению льгот в сфере туризма до конца 2021 года, снижению ставки налога на прибыль на 50 процентов от установленных ставок для туроператоров, турагентов, а также средств размещения.

Поставлена задача по привлечению 1,7 миллиона зарубежных и 7,5 миллиона местных туристов в текущем году, доведению экспорта туристических услуг до суммы в 370 миллионов долларов США.