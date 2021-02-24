» » » Как Самарканду стать музеем под открытым небом?
﻿
  • 24 февраль 2021 11:42
  • 34

Как Самарканду стать музеем под открытым небом?

В Самаркандском районе активными темпами идет строительство нового туристического комплекса. Здесь будут расположены восемь современных гостиниц, огромный конференц-зал, рестораны, парки и скверы.

 

Как Самарканду стать музеем под открытым небом?

 

Сейчас ремонтируются дороги, которые должны связать будущий туристический комплекс с Самаркандским международным аэропортом, железнодорожным вокзалом, мемориальным комплексом Имама Бухари, площадью Регистан и другими городскими памятниками, сообщает УзА  со ссылкой на заместителя Премьер-министра, председателя Государственного комитета Республики Узбекистан по развитию туризма Азиза Абдухакимова.  

 

Для  развития туристического потенциала города Самарканда строятся еще 10 новых гостиниц. Получат развитие дорожно-транспортные сети и коммуникации. Город будет еще более благоустраиваться, расширится его торговая и социальная инфраструктура.  

 

Напомним, что в рамках указа главы государства  «О мерах по дальнейшему развитию внутреннего и паломнического туризма в Республике Узбекистан»  намечены задачи по продлению льгот в сфере туризма до конца 2021 года, снижению ставки налога на прибыль на 50 процентов от установленных ставок для туроператоров, турагентов, а также средств размещения.

 

Поставлена задача по привлечению 1,7 миллиона зарубежных и 7,5 миллиона местных туристов в текущем году, доведению экспорта туристических услуг до суммы в 370 миллионов долларов США.


Похожие статьи:
﻿
Комплекс Имама Бухари будет отреконструирован-построят мечеть на 8 тысяч мест

Комплекс Имама Бухари будет отреконструирован-построят мечеть на 8 тысяч мест

Новости Самарканда
﻿
Шавкат Мирзиёев ознакомился с презентацией о развитии туристического потенциала в Самарканде

Шавкат Мирзиёев ознакомился с презентацией о развитии туристического потенциала в Самарканде

Новости Самарканда
﻿
Мониторинг строительных работ туристического центра вблизи мемориального комплекса Имама аль-Бухари

Мониторинг строительных работ туристического центра вблизи мемориального комплекса Имама аль-Бухари

Новости Самарканда
﻿
Самарканд готов принять больше туристов

Самарканд готов принять больше туристов

Новости Самарканда / Туризм
﻿
Рассмотрено исполнение Закона

Рассмотрено исполнение Закона "О туризме" в Самаркандской области

Новости Самарканда / Туризм
Комментариев: 0
Добавить комментарий

© Master Media Production & Broadcast 2020

Все права защищены. Использование материалов с сайта разрешается только при условии указании ссылки на наш ресурс.

Copyright © 2019 STV.UZ. Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 16 лет.

  • Яндекс.Метрика
  • счетчик
Яндекс.Метрика