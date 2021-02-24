 Пешеход, которого сбила машина в Иштыхане, скончался в больнице

Житель Хатырчинского района Навоийской области насмерть сбил пешехода из Самаркандской области. Дорожное происшествие произошло 21 февраля в 21:30. 29-летний мужчина ехал на автомобиле Nexia по международной трассе М37, проходящей через фермерское хозяйство «Коктепа» в Иштыханском районе.

Пешеход был сбит на 54-м километре автодороги. Он скончался в районном медицинском объединении от полученных травм.

Выяснилось, что в тот день пешеход употреблял алкоголь. Аварию обсудили в Иштыханском РОВД вместе с населением. Жителям разъяснили, что ходить по шоссе или управлять автомобилем в нетрезвом состоянии чревато последствиями.