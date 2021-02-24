Когда начнет работу строящийся на территории гребного канала Самаркандский туристический центр?

Самаркандский туристический центр планируется ввести в эксплуатацию в 2022 году. Запуск нового объекта создаст около 2000 рабочих мест. Ожидается трудоустройство выпускников вузов, безработной молодежи и женщин, интересующихся данной сферой деятельности.
Эти и многие другие подробности были озвучены в ходе встречи с участием представителей администрации области, Джамбайского и Самаркандского районов, областного управления по развитию туризма.
Как говорилось, рабочий персонал будет отбираться на конкурсной основе с целью предоставления высококачественных услуг местным и иностранным туристам и посетителям, посещающим центр, с учетом мирового опыта.