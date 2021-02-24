Когда начнет работу строящийся на территории гребного канала Самаркандский туристический центр?

Самаркандский туристический центр планируется ввести в эксплуатацию в 2022 году. Запуск нового объекта создаст около 2000 рабочих мест. Ожидается трудоустройство выпускников вузов, безработной молодежи и женщин, интересующихся данной сферой деятельности.

Эти и многие другие подробности были озвучены в ходе встречи с участием представителей администрации области, Джамбайского и Самаркандского районов, областного управления по развитию туризма.

Как говорилось, рабочий персонал будет отбираться на конкурсной основе с целью предоставления высококачественных услуг местным и иностранным туристам и посетителям, посещающим центр, с учетом мирового опыта.

-В ходе визита в Самаркандскую область в июле 2019 года Президент поручил создать зону отдыха с комфортными условиями для иностранных и местных туристов и жителей области вокруг гребного канала в Самаркандском районе, - сказал замдиректора областного управления по развитию туризма Джасур Рахмонов. -Строительство конференц-зала, 4- и 5-звездочных отелей, бассейнов, ресторанов, тематических парков и развлекательных заведений идет полным ходом. Уже начата практическая работа по отбору специалистов.