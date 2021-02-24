» » » Поножовщина в Пахтачийском районе: есть жертвы
﻿
  • 24 февраль 2021 10:38
  • 87

Поножовщина в Пахтачийском районе: есть жертвы

В Пахтачийском районе произошло убийство в ходе драки. Как сообщается, 18 февраля два молодых человека поссорились. В ходе спора житель Пахтачийского района И.Ш. достал нож и нанес несколько ударов в различные части тела Р.Р., после чего тот скончался.

 

Поножовщина в Пахтачийском районе: есть жертвы

 

В отношении И.Ш., возбуждено уголовное дело по части 1 статьи 97 УК РУз (умышленное убийство). Об этом сообщили в информационной службе областной прокуратуры.

 

Подробности убийства были обсуждены в махалле с участием прокурора области Р. Машарипова. Были заслушаны объяснения и комментарии ответственного руководителя и сотрудников о причине и обстоятельствах преступления. По итогам встречи были определены соответствующие меры по предотвращению подобных преступлений.


Похожие статьи:
﻿
В Самарканде произошло двойное убийство: убиты отец и сын

В Самарканде произошло двойное убийство: убиты отец и сын

Новости Самарканда
﻿
Вором оказался житель соседней махалли Пахтачийского района

Вором оказался житель соседней махалли Пахтачийского района

Новости Самарканда
﻿
Мужчина зарезал жену брата.Официальное заявление прокуратуры об умышленном убийстве в Нарпайском районе

Мужчина зарезал жену брата.Официальное заявление прокуратуры об умышленном убийстве в Нарпайском районе

Новости Самарканда
﻿
Бытовое убийство произошло в Самарканде

Бытовое убийство произошло в Самарканде

Новости Самарканда
﻿
Эркин Турдимов прокомментировал зверское убийство в Самарканде

Эркин Турдимов прокомментировал зверское убийство в Самарканде

Новости Самарканда
Комментариев: 0
Добавить комментарий
Яндекс.Метрика