Поножовщина в Пахтачийском районе: есть жертвы

В Пахтачийском районе произошло убийство в ходе драки. Как сообщается, 18 февраля два молодых человека поссорились. В ходе спора житель Пахтачийского района И.Ш. достал нож и нанес несколько ударов в различные части тела Р.Р., после чего тот скончался.

В отношении И.Ш., возбуждено уголовное дело по части 1 статьи 97 УК РУз (умышленное убийство). Об этом сообщили в информационной службе областной прокуратуры.

Подробности убийства были обсуждены в махалле с участием прокурора области Р. Машарипова. Были заслушаны объяснения и комментарии ответственного руководителя и сотрудников о причине и обстоятельствах преступления. По итогам встречи были определены соответствующие меры по предотвращению подобных преступлений.