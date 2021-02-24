 В Пастдаргомском районе запущен завод по переработке отходов

По данным Самаркандского областного управления экологии и охраны окружающей среды, в настоящее время предприятие производит вторичное сырье - готовые товары для дома, перерабатывая отходы по современным технологиям, привезенным из-за рубежа.

В целях увеличения количества предприятий в районе по производству такой вторичной продукции и повышения их эффективности проводится практическая работа по обеспечению вывоза пластиковых отходов с предприятий и организаций на договорной основе с данным учреждением.