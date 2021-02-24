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  • 24 февраль 2021 10:31
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В Пастдаргомском районе запущен завод по переработке отходов

По данным Самаркандского областного управления экологии и охраны окружающей среды, в настоящее время предприятие производит вторичное сырье - готовые товары для дома, перерабатывая отходы по современным технологиям, привезенным из-за рубежа.

 

В Пастдаргомском районе запущен завод по переработке отходов

 В Пастдаргомском районе запущен завод по переработке отходов

 

В целях увеличения количества предприятий в районе по производству такой вторичной продукции и повышения их эффективности проводится практическая работа по обеспечению вывоза пластиковых отходов с предприятий и организаций на договорной основе с данным учреждением.


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