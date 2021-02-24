Рассматривается вопрос открытия авиарейса Самарканд-Джакарта

Согласно анализу, 148 миллионов туристов ежегодно путешествуют по миру с целью паломничества. К 2021 году, если ситуация с пандемией не ухудшится, число туристов, желающих посетить Самаркандскую область, может достичь 210 000 человек.

В частности, планируется принять более 100000 человек из Индонезии, Турции, Пакистана, Малайзии, Индии, Бангладеш и других стран. В связи с этим, в рамках сотрудничества с крупнейшей индонезийской туристической ассоциацией ASITA SAPUHI, планируется организовать из Джакарты в Самарканд 2 авиарейса в неделю.

Уже подписаны соглашения о привлечении от 300 до 500 туристов в Самарканд, где для них будут организованы двухдневные туры. В рамках соглашения достигнуты договоренности с «Узбекистон хаво йуллари» об организации чартерного рейса Джакарта-Самарканд-Джакарта.

Об этом сообщил заместитель хокима по развитию туризма и спорта Б. Нуруллаев на заседании областного совета с индонезийской компанией.