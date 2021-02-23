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  • 23 февраль 2021 23:36
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Президент распорядился начать подготовку к саммиту ШОС в Самарканде

Президент распорядился начать подготовку к саммиту ШОС в СамаркандеПрезидент подписал распоряжение «О мерах по подготовке к саммиту Шанхайской организации сотрудничества, проводимого в городе Самарканде в 2022 году».

 

В документе утверждены состав республиканской организационной комиссии по подготовке к саммиту Шанхайской организации сотрудничества и поэтапный план работы по проведению мероприятий Саммита.

 

Также будет налажено функционирование специального сайта и обеспечено постоянное его пополнение соответствующей информацией, связанной с председательством Республики Узбекистан в Шанхайской организации сотрудничества.

 

Напомним, в сентябре 2019 года правительство определило порядок финансирования подготовительных работ к проведению саммита ШОС в Самарканде в 2022 году.

 

На днях заместитель премьер-министра Азиз Абдухакимов заявил, что для проведения саммита подготовят всю необходимую инфраструктуру. В частности, власти разработали план мероприятий по подготовке международного аэропорта Самарканда к встрече глав государств и правительств, а также гостей стран ШОС.

 

Кроме того, для гостей ШОС к концу 2021 года планируется достроить новый Самаркандский международный туристический центр - будет основная территория, где пройдут мероприятия запланированного саммита.

 

Как рассказал Абдухакимов, в Самарканде возведут 8 отелей (7, 11 и 22 этажей) разных категорий и звездности. Они будут рассчитаны на 1,2 тысячи номеров, в которых разместят гостей и участников предстоящего саммита.


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