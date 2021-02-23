Президент распорядился начать подготовку к саммиту ШОС в Самарканде

Принято распоряжение Президента «О мерах по подготовке к саммиту Шанхайской организации сотрудничества, проводимого в городе Самарканде в 2022 году».

Согласно этому, утверждены состав Республиканской организационной комиссии по подготовке к саммиту Шанхайской организации сотрудничества и поэтапный план работы по проведению мероприятий Саммита.

Будет налажено функционирование веб-сайта «www.sco-summit2022.uz» и обеспечено постоянное его пополнение соответствующей информацией, связанной с председательством Узбекистана в Шанхайской организации сотрудничества.