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  • 23 февраль 2021 22:45
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Президент распорядился начать подготовку к саммиту ШОС в Самарканде

Принято распоряжение Президента «О мерах по подготовке к саммиту Шанхайской организации сотрудничества, проводимого в городе Самарканде в 2022 году». 

 

Президент распорядился начать подготовку к саммиту ШОС в Самарканде

 

Согласно этому, утверждены состав Республиканской организационной комиссии по подготовке к саммиту Шанхайской организации сотрудничества и поэтапный план работы по проведению мероприятий Саммита. 

 

Будет налажено функционирование веб-сайта «www.sco-summit2022.uz» и обеспечено постоянное его пополнение соответствующей информацией, связанной с председательством Узбекистана в Шанхайской организации сотрудничества.


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