Туристическому комплексу “Доктор Кобра” торжественно вручили логотип

23 февраля текущего года комплексу «Доктор Кобра», который расположен в Нурабадском районе Самаркандской области, в торжественной обстановке директором департамента по развитию туризма был вручён логотип. Разработанный логотип характеризует особенность данного комплекса, в котором проводятся захватывающие шоу укротителя змей Алишера Ёрматова.

Отмечается, что данный логотип будет способствовать дальнейшему продвижению не только среди туристов нашей страны, но и на международной арене.





В ходе мероприятия представителями народной медицины Узбекистана Алишеру Ёрматову была вручена медаль за лечение людей народными средствами. По мнению народного целителя, змеиный яд эффективно лечит аллергию, мигрень, нейродерматит, рассеянный склероз и многие другие болезни. А яд кобры снимает боль и спазмы, действуя лучше морфия, однако,не вызывает зависимость.

Следует отметить, что в данном комплексе всегда можно встретить посетителей, так как данное место является популярным не только среди местных жителей, но и иностранных гостей.

Пресс-служба департамента по развитию туризма Самаркандской области