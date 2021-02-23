В Самаркандской области оштрафовали 12 человек за выброс мусора в неположенных местах

Сотрудниками Управления экологии и охраны окружающей среды Самаркандской области 22 февраля в ходе антимусорного рейда в городах и районах выявлено, что 12 горожан сбрасывали отходы в непредусмотренных для этого местах.

Всего оштрафованы:

В Булунгурском районе - 2 человека

В Акдарьинском районе - 1 человек

В Пайарыкском районе - 1 человек

В Нарпайском районе - 1 человек

В Пахтачинском районе - 1 человек

В Кошрабатском районе - 2 человека

В Тайлакском районе - 2 человека

В Ургутском районе - 2 человека

Отмечалось, что в соответствии с частью 1 статьи 91 Кодекса об административной ответственности составлен административный протокол. Правонарушители оштрафованы на 3 430 000 сумов.