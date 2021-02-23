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  • 23 февраль 2021 10:23
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В Самаркандской области оштрафовали 12 человек за выброс мусора в неположенных местах

Сотрудниками Управления экологии и охраны окружающей среды Самаркандской области 22 февраля в ходе антимусорного рейда в городах и районах выявлено, что 12 горожан сбрасывали отходы в непредусмотренных для этого местах.

 

Всего оштрафованы: 

  • В Булунгурском районе - 2 человека
  • В Акдарьинском районе - 1 человек
  • В Пайарыкском районе - 1 человек
  • В Нарпайском районе - 1 человек
  • В Пахтачинском районе - 1 человек
  • В Кошрабатском районе - 2 человека
  • В Тайлакском районе - 2 человека
  • В Ургутском районе - 2 человека

   

В Самаркандской области оштрафовали 12 человек за выброс мусора в неположенных местахВ Самаркандской области оштрафовали 12 человек за выброс мусора в неположенных местах

 

Отмечалось, что в соответствии с частью 1 статьи 91 Кодекса об административной ответственности составлен административный протокол. Правонарушители оштрафованы на  3 430 000 сумов.


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