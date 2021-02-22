В Джамбае создадут новую небольшую промышленную зону

Согласно постановлению Кабинета Министров от 9 марта 2020 года «Об утверждении Положения о малых промышленных зонах» решением 22-й сессии Областного Совета народных депутатов на территории махалли «Дехканабад» Джамбайского района будет создана малая промышленная зона «Дехканабад».

Под новый объект будет выделено 5,5 га земли. На реализацию проектов в промышленной зоне необходимо 8 млрд 363 млн сумов.

В рамках проекта будет установлен один трансформатор, проведены 6 км линий электропроводов и 8 км газовых труб, 1 водопровод для питьевой воды.