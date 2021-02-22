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  • 22 февраль 2021 23:31
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В Джамбае создадут новую небольшую промышленную зону

Согласно постановлению Кабинета Министров от 9 марта 2020 года «Об утверждении Положения о малых промышленных зонах» решением 22-й сессии Областного Совета народных депутатов на территории махалли «Дехканабад» Джамбайского района будет создана малая промышленная зона  «Дехканабад».

 

В Джамбае создадут новую небольшую промышленную зону

 

Под новый объект будет выделено 5,5 га земли. На реализацию проектов в промышленной зоне необходимо 8 млрд 363 млн сумов.

 

В рамках проекта будет установлен один трансформатор, проведены 6 км линий электропроводов и  8 км газовых труб, 1 водопровод для питьевой воды.


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