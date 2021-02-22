» » » Для журналистов Самарканда провели семинар-тренинг по поводу вакцины от COVID-19
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  • 22 февраль 2021 15:25
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Для журналистов Самарканда провели семинар-тренинг по поводу вакцины от COVID-19

В эти дни по всему Узбекистану проходит серия тренингов, где представителей СМИ  информируют о вакцинах против COVID-19. Один из таких семинаров прошел и в Самаркандской области. По словам спикеров, СМИ играют центральную роль в формировании мнения в сообществах. Главной целью подобных мероприятий является обеспечение журналистов точной информацией, чтобы подготовить страну к получению вакцин против COVID-19.

 

 

 


По полученным  данным, по всей стране будут привиты 4 112 668 человек. Большая часть из которых- люди пожилого возраста-1 085 797 человек. Они будут вакцинированы на дому. Как ранее сообщалось, первыми привиться смогут люди старше 65 лет, а также медицинские работники, учителя и воспитатели дошкольных организаций.

 

Как говорилось, Узбекистан получит начальные 2 640 000 доз Astra Zenaka в рамках программы COVAX, а подготовительные работы по внедрению вакцины по всей стране уже находятся на продвинутой стадии, включая подготовку оборудования «холодовой цепи» для транспортировки и хранения вакцин.

 

Ведущие специалисты Службы санитарно-эпидемиологического благополучия и общественного здоровья Министерства здравоохранения предоставили участникам семинара точную, научно обоснованную информацию о том, как действуют вакцины против COVID – 19 и как иммунизация будет проходить в стране, а также объяснили многие заблуждения по данному вопросу.

 

В течение всего дня журналисты участвовали в различных дискуссиях и конкурсах.


 

Зарина Хакбердиева


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