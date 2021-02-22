Пережившим насилие помогли открыть бизнес

Помощь в открытии бизнеса получилидесять жительниц Пастдаргомского и Нурабадского районов – это участницы проекта «Усиление гражданского общества в целях продвижения, защиты, расширения прав и возможностей женщин в Узбекистане», финансируемого Европейским Союзом, АКТЕД в Узбекистане совместно с ННО «Рахмдиллик».

Данный проект охватил более 50 женщин, переживших насилие. Каждая прошла программу реинтеграции, включавшую в себя шесть модулей: правила общения в семье, навыки в решении конфликтов, юридическая подготовка, профессиональное обучение, разработка бизнес-плана и планирование семейного бюджета.

О том, как женщины со сложной жизненной судьбой обрели веру в жизнь, мы узнали посетив выставку, прошедшую в Пастдаргомском районе. Во время выставки женщины-бенефициары получили возможность прорекламировать свою продукцию и рассказать о том, как они нашли в себе силы и начали жизнь заново.

- Для участия в проекте мы отобрали женщин, попавших в депрессивное состояние, - говорит представитель ННО «Рахмдиллик» Фотех Рахматов. -Эти женщины не просто получили доступ к безопасному жилью, прошли психологические и юридические консультации, но и научились зарабатывать на жизнь. Свои навыки они развили на тренингах по техническому и профессиональному обучению, а благодаря программе малых грантов, открыли свои стартапы. У нас есть женщины, открывшие пекарню и парикмахерскую. Конечно, все женщины, которые к нам обращаются, находятся в крайне сложной жизненной ситуации.

Пастдаргомскийрайон - один из самых густонаселенных, где насчитывается 107 махаллей. Только водном МСГ «Кичик Найманча» с начала года было зафиксировано три случаядомашнего насилия. Чаще всего женщины региона сталкиваются с физическимнасилием – это побои со стороны мужа, но бывают и случаи психологическогонасилия.

По мнению инспектора по работе с женщинами Пастдаргомского районного отдела органов внутренних дел, лейтенанта Манзуры Джумабоевой, к ней ежедневно обращаются женщины, пострадавшие от насилия.

- Я стараюсь выстроить с женщинами доверительные отношения для того, чтобы они откровенно могли сказать о том, какая именно помощь им необходима – социальная поддержка, материальная помощь или же консультация квалифицированного психолога, - поясняет инспектор по работе с женщинами М. Джумаева. – Для защиты прав пострадавших женщин выдаётся охранный ордер. Так, в минувшем году 165 женщин района стали жертвами насилия. С начала года 40 женщин получили охранные ордеры. Кроме этого, в минувшем году в районе произошло 16 случаев суицида. Я считаю, что уважение к женщинам нужно прививать со школы, с детства.

Для многих женщин пандемия оказалась тяжелым испытанием, где повысился риск возникновения семейных конфликтов. Несомненно, участие в программе реинтеграции для многих женщин стало единственным выходом на пути к новой жизни.

- В 2015 году не стало моего мужа, - с горестью начинает диалог 42-летняя участница проекта Райхонбиби Фокирова. – Я осталась с тремя детьми одна. Все эти годы совместного брака мы снимали жильё. Я, как и многие сельские женщины, занималась домашним хозяйством, рассчитывая, на заработок мужа. После смерти мужа я вернулась в родительский дом, где меня никто не ждал. Единственное, что я могла – это шить, но на собственную машинку не было средств. Приняв участие в проекте, я стала обладательницей гранта, а получив швейную машинку, начала зарабатывать.

- Около двадцати процентов женщин, проживающих в районе, считаются официально трудоустроенными, - отмечает первый заместитель начальника Пастдаргомского районного отдела по поддержке махалли и семьи Сайёра Атауллаева. – Основная их часть трудится на швейных фабриках, где работа организована в три смены, иногда приходится оставаться в ночную смену. В сёлах мужчины не одобряют такую работу, им проще запретить женщине работать.

Многие заняты домашним хозяйством и воспитывают детей. Это означает, что они материально зависимы от мужей и других членов семьи. Решение проблем гендерного неравенства кроется в несостоятельности наших женщин зарабатывать на жизнь самостоятельно. исследования показывают, что в семьях широко распространены различные формы насилия, включая психологическое и физическое, ущемление экономических прав. Ограниченность доступа к экономическим ресурсам является одним из основных факторов уязвимости женщин и девочек.