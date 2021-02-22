Пережившим насилие помогли открыть бизнес

Помощь в открытии бизнеса получилидесять жительниц Пастдаргомского и Нурабадского районов – это участницы проекта «Усиление гражданского общества в целях продвижения, защиты, расширения прав и возможностей женщин в Узбекистане», финансируемого Европейским Союзом, АКТЕД в Узбекистане совместно с ННО «Рахмдиллик».
Данный проект охватил более 50 женщин, переживших насилие. Каждая прошла программу реинтеграции, включавшую в себя шесть модулей: правила общения в семье, навыки в решении конфликтов, юридическая подготовка, профессиональное обучение, разработка бизнес-плана и планирование семейного бюджета.
О том, как женщины со сложной жизненной судьбой обрели веру в жизнь, мы узнали посетив выставку, прошедшую в Пастдаргомском районе. Во время выставки женщины-бенефициары получили возможность прорекламировать свою продукцию и рассказать о том, как они нашли в себе силы и начали жизнь заново.
Пастдаргомскийрайон - один из самых густонаселенных, где насчитывается 107 махаллей. Только водном МСГ «Кичик Найманча» с начала года было зафиксировано три случаядомашнего насилия. Чаще всего женщины региона сталкиваются с физическимнасилием – это побои со стороны мужа, но бывают и случаи психологическогонасилия.
По мнению инспектора по работе с женщинами Пастдаргомского районного отдела органов внутренних дел, лейтенанта Манзуры Джумабоевой, к ней ежедневно обращаются женщины, пострадавшие от насилия.
Для многих женщин пандемия оказалась тяжелым испытанием, где повысился риск возникновения семейных конфликтов. Несомненно, участие в программе реинтеграции для многих женщин стало единственным выходом на пути к новой жизни.
- Около двадцати процентов женщин, проживающих в районе, считаются официально трудоустроенными, - отмечает первый заместитель начальника Пастдаргомского районного отдела по поддержке махалли и семьи Сайёра Атауллаева. – Основная их часть трудится на швейных фабриках, где работа организована в три смены, иногда приходится оставаться в ночную смену. В сёлах мужчины не одобряют такую работу, им проще запретить женщине работать.
Многие заняты домашним хозяйством и воспитывают детей. Это означает, что они материально зависимы от мужей и других членов семьи. Решение проблем гендерного неравенства кроется в несостоятельности наших женщин зарабатывать на жизнь самостоятельно. исследования показывают, что в семьях широко распространены различные формы насилия, включая психологическое и физическое, ущемление экономических прав. Ограниченность доступа к экономическим ресурсам является одним из основных факторов уязвимости женщин и девочек.