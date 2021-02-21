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  • 22 февраль 2021 14:49
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Исторические памятники, ценности, быт Самарканда в интерпретации зарубежных СМИ

По немецкому телевидению был показан документальный фильм об исторических памятниках и неповторимом пейзаже Самарканда, а также о богатых традициях нашего народа, образе жизни населения.

 

Исторические памятники, ценности, быт Самарканда в интерпретации зарубежных СМИ

 Исторические памятники, ценности, быт Самарканда в интерпретации зарубежных СМИ

 

В фильме рассказывается о туристической полиции, ее задачах по созданию благоприятных условий для приезжающих туристов. Особое внимание уделяется комплексу мечети Хазрати Хизр, месту захоронения Первого Президента страны Ислама Каримова.

 

3Sat - популярный общественный телеканал, созданный как совместный проект немецкой ZDF, австрийской ORF и швейцарской SRG SSR. Канал вещает на немецком языке с 1 декабря 1984 года.

 

Исторические памятники, ценности, быт Самарканда в интерпретации зарубежных СМИ

 

Его смотрят более 40 миллионов человек в Германии, Австрии и Швейцарии.


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