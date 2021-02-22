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  • 22 февраль 2021 11:25
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В Самаркандском технологическом парке (IT Park ) прошёл "День открытых дверей"

В Самаркандском IT парке  прошёл "День открытых дверей" для всех желающих молодых людей, сообщает пресс-служба областной администрации.

 

В Самаркандском технологическом парке (IT Park ) прошёл "День открытых дверей"

 

Напомним, филиал был открыт в декабре минувшего года и на сегодняшний день является местом, где активные и талантливые люди превращают свои идеи в реальные бизнес-проекты за счет наличия современной технической инфраструктуры, финансовой и научной поддержки.

 

В рамках «Дня отрытых дверей» для посетителей проведены различные мероприятия, на которых было рассказано о деятельности технического парка и его возможностях. На месте организованы учебные курсы по таким направлениям, как компьютерная грамотность, вэб-программирование, создание мобильных приложений, графика и др.


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