В Самаркандском технологическом парке (IT Park ) прошёл "День открытых дверей"

В Самаркандском IT парке прошёл "День открытых дверей" для всех желающих молодых людей, сообщает пресс-служба областной администрации.

Напомним, филиал был открыт в декабре минувшего года и на сегодняшний день является местом, где активные и талантливые люди превращают свои идеи в реальные бизнес-проекты за счет наличия современной технической инфраструктуры, финансовой и научной поддержки.

В рамках «Дня отрытых дверей» для посетителей проведены различные мероприятия, на которых было рассказано о деятельности технического парка и его возможностях. На месте организованы учебные курсы по таким направлениям, как компьютерная грамотность, вэб-программирование, создание мобильных приложений, графика и др.