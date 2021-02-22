» » » Определены победители областного этапа конкурса «Ёш китобхон»
﻿
  • 22 февраль 2021 10:52
  • 47

Определены победители областного этапа конкурса «Ёш китобхон»

По итогам результатов областного этапа конкурса «Ёш китобхон» («Молодой чтец»), который проходил три дня, лучшим чтецом среди участников в возрасте от 10 до 14 лет признана Хасанова Хафиза Шерзод кызы из Пайарыкского района.

 

Определены победители областного этапа конкурса «Ёш китобхон»

 

Лавры победителя также получила Абдулакимова Гульсанам Фарход кызы. Участница из Акдарьинского района соревновалась в возрастной категории от 15 до 19 лет.

 

Первое место среди чтецов 2001-1991 годов рождения получила Эшмонова Гульхаё Юлдош кызы из Нарпайского района.

 

Отобранные победители будут защищать честь области на республиканском этапе конкурса.


Похожие статьи:
﻿
В Самарканде проходит областной этап конкурса «Ёш китобхон»

В Самарканде проходит областной этап конкурса «Ёш китобхон»

Новости Самарканда
﻿
Победитель конкурса «Энг яхши китобхон мактаб» из Каттакурганского района получил 100 миллионов сумов

Победитель конкурса «Энг яхши китобхон мактаб» из Каттакурганского района получил 100 миллионов сумов

Новости Самарканда
﻿
Определены победители областного этапа конкурса «История года»

Определены победители областного этапа конкурса «История года»

Новости Самарканда
﻿
В Ургутском районе определены победители конкурса IT Competition

В Ургутском районе определены победители конкурса IT Competition

Новости Самарканда
﻿
7 самаркандцев представят нашу область в конкурсе чтецов Корана

7 самаркандцев представят нашу область в конкурсе чтецов Корана

Общество / Новости Самарканда
Комментариев: 0
Добавить комментарий
Яндекс.Метрика