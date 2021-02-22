Определены победители областного этапа конкурса «Ёш китобхон»

По итогам результатов областного этапа конкурса «Ёш китобхон» («Молодой чтец»), который проходил три дня, лучшим чтецом среди участников в возрасте от 10 до 14 лет признана Хасанова Хафиза Шерзод кызы из Пайарыкского района.

Лавры победителя также получила Абдулакимова Гульсанам Фарход кызы. Участница из Акдарьинского района соревновалась в возрастной категории от 15 до 19 лет.

Первое место среди чтецов 2001-1991 годов рождения получила Эшмонова Гульхаё Юлдош кызы из Нарпайского района.

Отобранные победители будут защищать честь области на республиканском этапе конкурса.