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  • 22 февраль 2021 10:36
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В Самарканде в отношении должностных лиц возбуждено уголовное дело за привлечение граждан в качестве инвесторов

Сотрудники Самаркандского филиала ООО «BITSIMPLEХ», войдя в доверие граждан, предложили им в течении года увеличить свой капитал путем вложения в бизнес. На договорной основе они получали от граждан денежные средства от 500 до 22.500 долларов США, объясняя, что вложения в качестве инвестиций обязательно принесут прибыль.

 

 

В Самарканде в отношении должностных лиц возбуждено уголовное дело за привлечение граждан в качестве инвесторов

 

Как отмечается в Следственном департаменте при МВД Республики Узбекистан, самаркандское предприятие в какой-то период времени выдавало гражданам от 2,5 до 4% в качестве прибыли. Однако после перестало выдавать обещанные проценты и не возвратило вложенную гражданами сумму.

 

На основании заявлений потерпевших Следственным отделом при УКД ОВД города Самарканда в отношении должностных лиц ООО «BITSIMPLEХ» возбуждено уголовное дело по п. «а» ч.4ст.168 Уголовного кодекса Республики Узбекистан.


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