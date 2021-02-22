Французская "Suez" приступила к реализации проекта по модернизации и развитию систем водоснабжения в Ташкенте и Самарканде

20 февраля текущего года заместитель Премьер-министра - министр инвестиций и внешней торговли Республики Узбекистан С.Умурзаков провел встречу с делегацией компании «SUEZ» (Франция) во главе со старшим исполнительным вице-президентом Эриком Гебали, сообщает пресс-служба МИВТ Узбекистана.

В ходе встречи с Э.Гебали, в которой также принял участие исполняющий обязанности главы дипломатического представительства Французской Республики в Республике Узбекистан Брис Рокфёй, были обсуждены вопросы реализации проектов по модернизации и развитию систем водоснабжения в городах Ташкенте и Самарканде. Стороны отметили высокую активность и результативность совместной работы по данным проектам, что позволило добиться значительного прогресса, несмотря на ограничения и сложности, вызванные пандемией коронавируса.

В ходе диалога руководством французской компании было озвучено, что Правительством Франции одобрено выделение финансирования в размере 145 млн евро на реализацию проекта по улучшению системы водоснабжения города Ташкента. Также были рассмотрены имеющиеся вопросы и дальнейшие шаги по ускорению подготовки проектной документации и скорейшему переходу к практической реализации проектов.

В ходе диалога Э.Гебали рассказал о планах участия в реализации ряда социально направленных проектов в Узбекистане, одним из которых станет проект по обеспечению доступа к питьевой воде средних школ в Республике Каракалпакстан, Бухарской и Кашкадарьинской областях. Имплементация проекта будет осуществлена за счет средств, выделяемых компанией на грантовой основе.

Также французская сторона выразила готовность оказать содействие в реализации программы комплексного развития и модернизации системы питьевого водоснабжения городов и населенных пунктов в сельской местности путем направления в Узбекистан технических миссий, задачей которых будет внедрение эффективных инновационных технологий, нацеленных на оперативное решение вопросов обеспечения доступа населения к питьевой воде.

По итогам встречи руководство французской компании было заверено в готовности узбекской стороны к оказанию действенной поддержки в решении всех возникающих вопросов, связанных с реализацией проектов в Узбекистане, а также к тесному взаимодействию по расширению дальнейшего сотрудничества в обозначенных направлениях.