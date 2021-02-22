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  • 22 февраль 2021 8:08
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В Самарканде на аукционе отказано в продаже 155 земельных участков

По состоянию на 10 февраля 2021 года выявлено 4232 незанятых участка площадью 274,4 га во всех районах и городах Самаркандской области. На торги выставлено 2683 земельных участка. Об этом сообщает информационная служба Самаркандского областного отделения Палаты государственных кадастров.

 

В Самарканде на аукционе отказано в продаже 155 земельных участков

 

На сегодняшний день на аукционах продано 1076 земельных участков, в процессе продажи- 1383 земельных участка. На аукционе отказано в продаже 155 земельных участков.

 

По количеству выставленных на продажу земельных участков наибольшая часть находится в Джамбайском районе, по объему площади - в Нурабадском районе. Наибольшее количество земель  выставлено на торги в Булунгурском районе. Земли, отклоненные на аукционе, принадлежат Ургутскому району.


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