» » » В Самарканде для сокращения бедности депутатам выделят по 50 млн сумов
﻿
  • 20 февраль 2021 15:42
  • 91

В Самарканде для сокращения бедности депутатам выделят по 50 млн сумов

В Самарканде для сокращения бедности депутатам выделят по 50 млн сумовХоким Самаркандской области Эркинжон Турдимов предложил выделить всем 60 депутатам регионального Кенгаша народных депутатов по 50 млн сумов для решения проблем населения, сообщает Gazeta.uz со ссылкой на пресс-службу областной администрации.

 

Согласно решению, они в общей сложности получат 3 млрд сумов, которые будут распределены через фонд «Саховат ва кумак» («Доброта и поддержка») и направлены, в первую очередь, в самые бедные районы. В рамках этих мероприятий, каждый депутат должен будет сформировать список из 10 семей в своем округе и контролировать работу по выводу их из бедности. В результате системная работа охватит 16 тысяч бедных семей, проживающих в области, говорилось на сессии кенгаша.

 

По данным хокимията, по состоянию на 1 января 2021 года всего по области в списке «темир дафтар» («железная тетрадь»), куда вносится информация о нуждающихся, числятся более 16 тысяч малообеспеченных семей, из которых свыше 6000 тысяч — трудоспособные безработные граждане.

 

В качестве эксперимента ранее было принято решение помочь безработным гражданам «не продуктами, а необходимой техникой», с помощью которой они могли бы получать регулярный доход, говорится в сообщении областной администрации. На эти цели из фонда поддержки выделено около 9 млрд сумов. Из них на 1,5 млрд сумов между 771 человеком, с учётом их пожеланий, распределена техника различных видов. Ещё 10 млрд сумов выделят на профессиональную подготовку населения.


Похожие статьи:
﻿
В Самарканде задолженность населения за электроэнергию составила почти 640 млрд сумов

В Самарканде задолженность населения за электроэнергию составила почти 640 млрд сумов

Новости Самарканда
﻿
На начало занятий в школах Самарканда выделено 2 млрд 280 млн сумов

На начало занятий в школах Самарканда выделено 2 млрд 280 млн сумов

Новости Самарканда
﻿
Для малообеспеченных семей Самаркандской области выделено 10 миллиардов сумов

Для малообеспеченных семей Самаркандской области выделено 10 миллиардов сумов

Новости Самарканда
﻿
В Самарканде за 3 месяца было выделено около 3 трлн. сумов кредитов

В Самарканде за 3 месяца было выделено около 3 трлн. сумов кредитов

Новости Самарканда
﻿
Почти 300 тысяч жителей Самаркандской области задолжали за электроэнергию

Почти 300 тысяч жителей Самаркандской области задолжали за электроэнергию

Новости Самарканда
Комментариев: 0
Добавить комментарий
Яндекс.Метрика