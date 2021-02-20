В Самарканде разоблачили нечестного начальника ТЧСЖ

В Самарканде возбуждено уголовное дело против начальника ТЧСЖ, присваивавшего у населения средства на оплату коммунальных услуг. Об этом сообщает «Даракчи».

В ходе расследования, проведенного Самаркандским городским отделением Управления Генеральной прокуратуры, выяснилось, что глава товарищества частных собственников жилья М.А. и еще ряд лиц обогатились на 108,1 млн. сумов, полученных от населения для оплаты жилищно-коммунальных услуг, путем хищения и присвоения без внесения на банковский счет компании.

М.А. и другим предъявлены обвинения по статье 167 (2) Уголовного кодекса (Хищение путем присвоения или растраты), и в отношении них ведется следствие.