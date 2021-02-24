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  • 19 февраль 2021 16:55
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О реформировании СЭС Самарканда

Если еще два года назад о санитарно-эпидемиологической службе вспоминали лишь в случаях отравлений и инфекционных заболеваний, то, сегодня, о данной сфере говорится все чаще и чаще. Главным поводом стала пандемия коронавируса. Однако наряду с новыми случаями заражения инфекцией выявлялись и некоторые пробелы в санитарно-эпидемиологической службе Самаркандской области.

 


Об имеющихся недостатках в сфере говорилось на пресс-конференции с участием журналистов.  На вопросы представителей СМИ отвечал заместитель директора региональной службы санитарно-эпидемиологического благополучия и общественного здоровья Хайрулло Боймурадов.

 

По его словам,  еще недавно наблюдался дефицит профессиональных кадров, автотранспорта, современного лабораторного оборудования и аппаратуры для оперативного выполнения поставленных задач. Говорилось также об отсутствии материально-технической базы СЭС. Вспышка кори  2018-2019 годах показала допущенные пробелы в иммунизации населения, где важную роль играет хранение вакцин, безопасная доставка до потребителя и качественный охват прививаемого контингента.

 

Учитывая все это, Правительством Узбекистана в 2020 году уделено большое внимание санитарно - эпидемиологической службе страны и борьбе с инфекционными заболеваниями.  Уже в течение 4 месяцев после принятия  ряда указов и постановлений проведена огромная работа по обучению кадров,  укреплению материально-технической базы. Начато обеспечение лаборатории высокотехнологическим оборудованием, аппаратурой, инвентарем, расходными и другими материалами. Областная служба и ее структурные подразделения обеспечены специальной техникой и автотранспортом.

 

Хайрулло Боймурадов также рассказал  о ведении  на местах строительных и реконструкционных работах. Согласно инвестиционной программе  построено новое здание  СЭС в  Кушрабадском районе. Строительство аналогичных отделений намечается и в Нурабадском,Ургутском,Иштыханском, Джамбайском и Булунгурском районах.

 

В рамках укрепления материально-технической базы приобретено 50 современных компьютеров, принтеров и другой орг.техники, а также 629 бесконтактных термометров для измерения температуры.

 

Как отмечалось на пресс-конференции, благодаря проведенным мероприятиям в 2020 году отмечалось снижение роста количества инфекционных заболеваний в целом на 42%.

 

Зарина Хакбердиева


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