О реформировании СЭС Самарканда

Если еще два года назад о санитарно-эпидемиологической службе вспоминали лишь в случаях отравлений и инфекционных заболеваний, то, сегодня, о данной сфере говорится все чаще и чаще. Главным поводом стала пандемия коронавируса. Однако наряду с новыми случаями заражения инфекцией выявлялись и некоторые пробелы в санитарно-эпидемиологической службе Самаркандской области.





Об имеющихся недостатках в сфере говорилось на пресс-конференции с участием журналистов. На вопросы представителей СМИ отвечал заместитель директора региональной службы санитарно-эпидемиологического благополучия и общественного здоровья Хайрулло Боймурадов.

По его словам, еще недавно наблюдался дефицит профессиональных кадров, автотранспорта, современного лабораторного оборудования и аппаратуры для оперативного выполнения поставленных задач. Говорилось также об отсутствии материально-технической базы СЭС. Вспышка кори 2018-2019 годах показала допущенные пробелы в иммунизации населения, где важную роль играет хранение вакцин, безопасная доставка до потребителя и качественный охват прививаемого контингента.

Учитывая все это, Правительством Узбекистана в 2020 году уделено большое внимание санитарно - эпидемиологической службе страны и борьбе с инфекционными заболеваниями. Уже в течение 4 месяцев после принятия ряда указов и постановлений проведена огромная работа по обучению кадров, укреплению материально-технической базы. Начато обеспечение лаборатории высокотехнологическим оборудованием, аппаратурой, инвентарем, расходными и другими материалами. Областная служба и ее структурные подразделения обеспечены специальной техникой и автотранспортом.

Хайрулло Боймурадов также рассказал о ведении на местах строительных и реконструкционных работах. Согласно инвестиционной программе построено новое здание СЭС в Кушрабадском районе. Строительство аналогичных отделений намечается и в Нурабадском,Ургутском,Иштыханском, Джамбайском и Булунгурском районах.

В рамках укрепления материально-технической базы приобретено 50 современных компьютеров, принтеров и другой орг.техники, а также 629 бесконтактных термометров для измерения температуры.

Как отмечалось на пресс-конференции, благодаря проведенным мероприятиям в 2020 году отмечалось снижение роста количества инфекционных заболеваний в целом на 42%.

Зарина Хакбердиева