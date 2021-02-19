При строительстве спортзала самаркандской школы выявили хищения на многомиллионную сумму

В Самарканде руководители одной из организаций расхитили 425,5 миллиона сумов при строительстве спортивного зала. Об этом сообщает Repost со ссылкой на Генпрокуратуру.

В ходе доследственной проверки, проведенной Самаркандским областным управлением Департамента при Генпрокуратуре, при проверке мерок контроля строительных работ в средней образовательной школе Ургутского района выяснилось, что руководители строительной компании ООО «М.» вписали в документы невыполненные работы. В результате граждане присвоили 425,3 миллиона сумов бюджетных средств.

По данному факту возбуждено уголовное дело по 3 части 167 (Хищение путем присвоения или растраты) статьи Уголовного кодекса Узбекистана.