» » » При строительстве спортзала самаркандской школы выявили хищения на многомиллионную сумму
﻿
  • 19 февраль 2021 16:30
  • 50

При строительстве спортзала самаркандской школы выявили хищения на многомиллионную сумму

При строительстве спортзала самаркандской школы выявили хищения на многомиллионную суммуВ Самарканде руководители одной из организаций расхитили 425,5 миллиона сумов при строительстве спортивного зала. Об этом сообщает Repost со ссылкой на Генпрокуратуру.

 

В ходе доследственной проверки, проведенной Самаркандским областным управлением Департамента при Генпрокуратуре, при проверке мерок контроля строительных работ в средней образовательной школе Ургутского района выяснилось, что руководители строительной компании ООО «М.» вписали в документы невыполненные работы. В результате граждане присвоили 425,3 миллиона сумов бюджетных средств.

 

По данному факту возбуждено уголовное дело по 3 части 167 (Хищение путем присвоения или растраты) статьи Уголовного кодекса Узбекистана.


Похожие статьи:
﻿
В системе здравоохранения Самарканда расхитили 7 млрд сумов бюджетных средств

В системе здравоохранения Самарканда расхитили 7 млрд сумов бюджетных средств

Новости Самарканда
﻿
Должностные лица «Дирекции по эксплуатации трамвайных линий» в Самарканде присвоили 1 млрд 258,3 млн

Должностные лица «Дирекции по эксплуатации трамвайных линий» в Самарканде присвоили 1 млрд 258,3 млн

Новости Самарканда
﻿
Хищения выявлены в Самаркандской областной инфекционной больнице

Хищения выявлены в Самаркандской областной инфекционной больнице

Новости Самарканда / ТОП
﻿
Должностные лица отдела народного образования расхитили 160 млн сумов, выделенные на ремонт школ

Должностные лица отдела народного образования расхитили 160 млн сумов, выделенные на ремонт школ

Новости Самарканда / ТОП
﻿
Прокуратура накрыла липовую авиакассу в Самаркандской области

Прокуратура накрыла липовую авиакассу в Самаркандской области

Новости Самарканда / Проишествия
Комментариев: 0
Добавить комментарий
Яндекс.Метрика