В Самарканде проходит областной этап конкурса «Ёш китобхон»

Областной этап республиканского конкурса «Ёш китобхон» («Молодой чтец») проходит в молодежном центре Самарканда. В нем соревнуются 48 молодых людей, победивших на районных и городских этапах конкурса в трех возрастных категориях.

- В прошлом году я участвовала в поединке лучших чтецов в возрастной категории 10-14 лет и заняла второе место на республиканском этапе, - говорит Гульсанам Абдулхакимова из Акдарьи. - В этом году я соревнуюсь с участниками в возрасте 15-19 лет. За последние два года я прочитала более 100 художественных произведений. Уверена, это принесет большую пользу в будущем.

На текущем этапе конкурса, который продлится три дня, свои знания проверяют 16 мальчиков и девочек в возрасте от 10 до 14 лет.