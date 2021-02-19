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  • 19 февраль 2021 14:24
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В Булунгурском районе обнаружена новая стоянка каменного века

Учитель истории школы №51 Джамбайского района Холсаидов М. обратился к работникам кафедры «Археология» исторического факультета СамГУ с сообщением о том, что обнаружил наскальные рисунки на скалах предгорной части горы Гобдин, расположенные выше села Ботбот Булунгурского района. Об этом пишет блогер Тимур Саттаров на своей страничке в Facebook. 

 

В Булунгурском районе обнаружена новая стоянка каменного века

 В Булунгурском районе обнаружена новая стоянка каменного века

 

На место прибыли доцент кафедры Эргашев О.Т. и старший научный сотрудник Самаркандского отделения института археологии АН РУз Сайфуллаев Б.К. Ими были осмотрены ранее известные наскальные рисунки на правом берегу реки Етимсай, протекающей с Гобдинских гор в сторону села Ботбот Булунгурского района. После осмотра раннесредневековых петроглифов на правом берегу Етимсая была выявлена новая стоянка эпохи неолита, имеющая большие перспективы для археологических изысканий в будущем.

 

В Булунгурском районе обнаружена новая стоянка каменного века

 В Булунгурском районе обнаружена новая стоянка каменного века

 В Булунгурском районе обнаружена новая стоянка каменного века

 

Здесь, на поверхности земли, были собраны каменные изделия из кремня, сланца и песчаников, которые в свое время были доставлены сюда и обработаны первобытными людьми, так как источников перечисленного сырья в окрестностях данной местности нет.


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