» » » Под колесами поезда «Шарк» в Пастдаргомском районе погиб мучжина
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  • 19 февраль 2021 9:58
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Под колесами поезда «Шарк» в Пастдаргомском районе погиб мучжина

Тело погибшего мужчины возле железнодорожной станции Джума в Пастдаргомском районе обнаружили 14 февраля в 22:40. Личность погибшего была установлена, это местный житель 1977 года рождения. Удалось также выяснить, что 44-летнего мужчину сбил  поезд «Шарк». 

 

Под колесами поезда «Шарк» в Пастдаргомском районе погиб мучжина

 

Об инциденте говорилось на собрании с участием сотрудников транспортной прокуратуры, областного УВД, АО «Ўзбекистон темир йўллари», директоров школ.

 

Начальник управления по предупреждению преступности А. Очилов отметил, что налаживание взаимодействия с общественностью в 2020 году было эффективным. Преступность в железнодорожной сфере сократилась на 62%.


В ходе обсуждения жители внесли предложения по ремонту пешеходного моста на станции, установке камер видеонаблюдения, открытию переходов возле железнодорожного полотна, вывозу бытовых отходов с улиц вокруг железной дороги.


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