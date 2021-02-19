Под колесами поезда «Шарк» в Пастдаргомском районе погиб мучжина

Тело погибшего мужчины возле железнодорожной станции Джума в Пастдаргомском районе обнаружили 14 февраля в 22:40. Личность погибшего была установлена, это местный житель 1977 года рождения. Удалось также выяснить, что 44-летнего мужчину сбил поезд «Шарк».

Об инциденте говорилось на собрании с участием сотрудников транспортной прокуратуры, областного УВД, АО «Ўзбекистон темир йўллари», директоров школ.

Начальник управления по предупреждению преступности А. Очилов отметил, что налаживание взаимодействия с общественностью в 2020 году было эффективным. Преступность в железнодорожной сфере сократилась на 62%.





В ходе обсуждения жители внесли предложения по ремонту пешеходного моста на станции, установке камер видеонаблюдения, открытию переходов возле железнодорожного полотна, вывозу бытовых отходов с улиц вокруг железной дороги.