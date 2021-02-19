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  • 19 февраль 2021 9:39
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Премьер-министр встретился с самаркандскими бизнесменами

18 февраля премьер-министр Абдулла Арипов провел выездную встречу с группой региональных предпринимателей в Самарканде. Об этом сообщает информационная служба администрации области.

 

Премьер-министр встретился с самаркандскими бизнесменами

 

Было отмечено, что самаркандские предприниматели подали заявки по более чем 45 вопросам, в том числе по кредитам, поставкам электроэнергии и газа, некоторым проблемам с экспортом и импортом, совершенствованию систем коммуникации в свободных экономических зонах. Большинство вопросов, поднятых предпринимателями, решались на месте.


По решению оставшихся вопросов Премьер-министром даны конкретные поручения руководителям профильных министерств и ведомств.


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