Премьер-министр встретился с самаркандскими бизнесменами

18 февраля премьер-министр Абдулла Арипов провел выездную встречу с группой региональных предпринимателей в Самарканде. Об этом сообщает информационная служба администрации области.

Было отмечено, что самаркандские предприниматели подали заявки по более чем 45 вопросам, в том числе по кредитам, поставкам электроэнергии и газа, некоторым проблемам с экспортом и импортом, совершенствованию систем коммуникации в свободных экономических зонах. Большинство вопросов, поднятых предпринимателями, решались на месте.





По решению оставшихся вопросов Премьер-министром даны конкретные поручения руководителям профильных министерств и ведомств.