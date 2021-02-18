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  • 18 февраль 2021 16:20
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Ограбила родительский дом

Акдарьинский районный суд по уголовным делам приговорил Шахло Латыпову к двум годам общественных работ с удержанием 15 % из заработной платы в пользу государству. Такую меру наказания назначил суд женщине за ограбление родительского дома.

 

Ограбила родительский дом

 

 

Воспользовавшись отсутствием родителей, осужденная проникла в дом и открыла сейф, находящийся в шкафу. Внутри находились золотые изделия, 2410 долларов, 4000 российских рублей, 3 млн.500 тысяч сумов. Установлено, что всего из дома вынесено свыше 44 миллионов сумов.

 

Узнав о пропаже ценностей, хозяйка дома обратилась в районное ОВД. Намерения женщины найти вора насторожили злоумышленницу. Девушка дождалась подходящего момента и вернула все, что украла. Рядом оставила записку.

 

Ограбила родительский дом

 

 

«Сестра, извините нас. Ваш зять по глупости совершил преступление. Не обижайтесь на нас, мы люди честные и, поэтому, возвращаем все золото и деньги. Мы потратили некоторую часть денег, но, обещаем вернуть»,-говорилось в записке.

 

Однако женщину данный поступок возмутил еще больше. Она не могла поверить, что это дело рук сестры, а мысль о причастности родного ребенка к грабежу и в голову не пришло. На основании ее обращения, расследование было продолжено. Следственные мероприятия привели к тому, что оставленные на месте преступления отпечатки принадлежат Шахло Латыповой. Против нее возбудили уголовное дело.

 

Ограбила родительский дом

 

 

В зале суда девушка признала свою вину и во всем раскаялась. Ее обвинили в соответствии с ч.2 статьи 169 (кража) УК РУз.


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