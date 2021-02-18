Ограбила родительский дом

Акдарьинский районный суд по уголовным делам приговорил Шахло Латыпову к двум годам общественных работ с удержанием 15 % из заработной платы в пользу государству. Такую меру наказания назначил суд женщине за ограбление родительского дома.

Воспользовавшись отсутствием родителей, осужденная проникла в дом и открыла сейф, находящийся в шкафу. Внутри находились золотые изделия, 2410 долларов, 4000 российских рублей, 3 млн.500 тысяч сумов. Установлено, что всего из дома вынесено свыше 44 миллионов сумов.

Узнав о пропаже ценностей, хозяйка дома обратилась в районное ОВД. Намерения женщины найти вора насторожили злоумышленницу. Девушка дождалась подходящего момента и вернула все, что украла. Рядом оставила записку.

«Сестра, извините нас. Ваш зять по глупости совершил преступление. Не обижайтесь на нас, мы люди честные и, поэтому, возвращаем все золото и деньги. Мы потратили некоторую часть денег, но, обещаем вернуть»,-говорилось в записке.

Однако женщину данный поступок возмутил еще больше. Она не могла поверить, что это дело рук сестры, а мысль о причастности родного ребенка к грабежу и в голову не пришло. На основании ее обращения, расследование было продолжено. Следственные мероприятия привели к тому, что оставленные на месте преступления отпечатки принадлежат Шахло Латыповой. Против нее возбудили уголовное дело.

В зале суда девушка признала свою вину и во всем раскаялась. Ее обвинили в соответствии с ч.2 статьи 169 (кража) УК РУз.