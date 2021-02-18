Самаркандские фермеры лишились урожая из-за отключения электроэнергии

В Самарканде погиб ранний урожай по причине прекращения поставки электроэнергии. С областного предприятия электрических сетей взыскали более 400 миллионов сумов материального ущерба.

По полученным данным, ООО Kattaqoʼrgʼon Valijon parranda и фермерское хозяйство Murodullo Bobo-N.F.M. закупили в Китае в кредит теплицы для выращивания помидоров и огурцов. Обе стороны заключили договор с областным предприятием электрических сетей на обеспечение теплиц электроэнергией.

На протяжении всего периода фермеры оплачивали поставки электроэнергии, однако 18 ноября 2020 года подача энергии была остановлена без какого-либо предупреждения, в результате чего урожай погиб. Сообщается, что предприниматели организаций с участием местного хокимията, банка, органов внутренних дел и других специалистов в тот же день составили акт о материальном ущербе. После поданного заявления на основе собранных материалов Каттакурганская районная прокуратура внесла в Самаркандский городской экономический суд исковые заявления.

В итоге суд принял решение взыскать с Самаркандского областного предприятия электрических сетей 88 миллионов сумов в пользу ООО Kattaqoʼrgʼon Valijon parranda и более 332 миллионов сумов в пользу фермерского хозяйства Murodullo Bobo-N.F.M.

Источник