Семья педагогов из Америки переехала в Самарканд

В настоящее время 27 американских учителей находятся в Узбекистане в рамках программы English Speaking Nation, чтобы преподавать английский язык, проводить исследования в области профессионального обучения и обмениваться опытом в педагогической деятельности.

В рамках ESN:STT семейная пара Роберт Дунн и Кендра Стайл прибыли в Самарканд. Руководитель областного центра переподготовки и повышения квалификации государственных педагогов, где предстоит работать американцам, рассказал о деятельности центра, методике преподавания учителями английского языка.

Как сообщает информационная служба областного центра, американская семья учителей будет проживать в Самарканде до конца этого года и будет работать с учителями общеобразовательных школ области.

По данным МНО, США выделяют для реализации проекта English Speaking Nation грант на 5 млн долларов.