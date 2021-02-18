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  • 18 февраль 2021 13:58
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Семья педагогов из Америки переехала в Самарканд

В настоящее время 27 американских учителей находятся в Узбекистане в рамках программы English Speaking Nation, чтобы преподавать английский язык, проводить исследования в области профессионального обучения и обмениваться опытом в педагогической деятельности.

 

Семья педагогов из Америки переехала в Самарканд

 

В рамках ESN:STT семейная пара Роберт Дунн и Кендра Стайл прибыли в Самарканд. Руководитель областного центра переподготовки и повышения квалификации государственных педагогов, где предстоит работать американцам, рассказал о деятельности центра, методике преподавания учителями английского языка.

 

Как сообщает информационная служба областного центра, американская семья учителей будет проживать в Самарканде до конца этого года и будет работать с учителями общеобразовательных школ области.

 

Семья педагогов из Америки переехала в Самарканд

 

По данным МНО, США выделяют для реализации проекта English Speaking Nation грант на 5 млн долларов.


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